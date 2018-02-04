20-летняя Кайли Дженнер стала мамой

В последнее время в зарубежных СМИ часто ходили слухи о том, что Кайли Дженнер уже родила первенца от 25-летнего Трэвиса Скотта, но скрывает этот факт от журналистов и поклонников. 4 февраля звезда реалити не только рассказала подписчикам в Instagram, что стала мамой, но и опубликовала трогательное видео под названием To Our Daughter!

В конце сентября 2017 года в западных СМИ появилась новость о том, что Кайли Дженнер беременна первенцем. Тогда эта информация шокировала всех поклонников звезды реалити-шоу, ведь она только что рассталась с рэпером Tyga и начала встречаться с Трэвисом Скоттом.

Сама Кайли долгое время избегала любых разговоров о своем интересном положении и, по слухам, находилась в тяжелейшей депрессии, однако некоторые из родственников девушки позже проговорились о том, что она действительно беременна и ждет дочь.

На протяжении всего срока Дженнер скрывалась от папарацци и не желала выходить из дома.

Поговаривали, что Кайли стеснялась набранных килограммов настолько, что отказалась знакомиться с новорожденной племянницей, которую суррогатная мать родила Ким Кардашян и Канье Уэсту

(однако теперь, благодаря видео, мы знаем точно, что она просто очень хорошо пряталась от уличных фотографов)!

Поклонники терпеливо ждали новостей о том, что их любимица стала мамой. И вот наконец счастливое событие произошло.

4 февраля в Сети появилась информация о том, что Дженнер родила дочь весом 3,7 кг еще первого числа. На сей раз новоиспеченная мама сама поделилась радостной новостью в Instagram:

она не только разместила большой и эмоциональный пост, но и выложила видео, на котором, кстати, запечатлена еще одна кроха, которую мы до сих пор не видели!