Объявлено имя второго сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

На днях в королевской семье Великобритании произошло пополнение: Кейт Миддлтон родила мужу третьего ребенка. 27 апреля герцог и герцогиня Кембриджские наконец рассекретили имя малыша.

Утром 23 апреля 36-летняя герцогиня Кембриджская родила еще одного мальчика.

Все прошло благополучно, поэтому маму и малыша выписали из больницы в тот же день.

Счастливый многодетный отец уже поделился с поклонниками и прессой подробностями первых дней жизни сына. По словам принца Уильяма, новорожденный хорошо спит и дает отдохнуть родителям.

Но не меньше этого фанаты британской королевской семьи хотели узнать имя ребенка.

27 апреля титулованные супруги наконец раскрыли эту тайну.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что назвали сына Луи Артуром Чарльзом», - говорится в официальном сообщении в Twitter Кенсингтонского дворца.

Отметим, что на этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон решили дольше сохранять интригу.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018

Имя принца Джорджа было объявлено 24 июля 2013 года - через два дня после его появления на свет. О том, как Кейт и Уильям назвали дочь, принцессу Шарлотту, также стало известно спустя два дня после того, как она родилась.

Напомним, что полное имя принца Джорджа - Джордж Александр Луи, а принцессы Шарлотты - Шарлотта Элизабет Диана.

Еще до появления на свет третьего ребенка герцога и герцогини английские букмекеры принимали ставки на его имя. В пятерку самых популярных входили: Артур, Джеймс, Альберт, Филипп, а также Луи.

Как сообщают СМИ, ребенка назвали Луи Артур Чарльз в честь его дедушки, принца Уэльского Чарльза, и адмирала Луиса Маунтбеттена, дяди и наставника герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II. Он будет носить титул «Его королевское Высочество Луи Кембриджский» и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца и старших брата и сестры.