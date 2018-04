Объявлено имя второго сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Утром 23 апреля 36-летняя герцогиня Кембриджская родила еще одного мальчика.

Все прошло благополучно, поэтому маму и малыша выписали из больницы в тот же день.

Счастливый многодетный отец уже поделился с поклонниками и прессой подробностями первых дней жизни сына. По словам принца Уильяма, новорожденный хорошо спит и дает отдохнуть родителям.

Но не меньше этого фанаты британской королевской семьи хотели узнать имя ребенка.

27 апреля титулованные супруги наконец раскрыли эту тайну.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что назвали сына Луи Артуром Чарльзом», - говорится в официальном сообщении в Twitter Кенсингтонского дворца.

Отметим, что на этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон решили дольше сохранять интригу.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge.