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Объявлено имя второго сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

woman.ru/Русский TVNET
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным сыном | Фото: MEGA/Scanpix

На днях в королевской семье Великобритании произошло пополнение: Кейт Миддлтон родила мужу третьего ребенка. 27 апреля герцог и герцогиня Кембриджские наконец рассекретили имя малыша.

Утром 23 апреля 36-летняя герцогиня Кембриджская родила еще одного мальчика.

Все прошло благополучно, поэтому маму и малыша выписали из больницы в тот же день.

Счастливый многодетный отец уже поделился с поклонниками и прессой подробностями первых дней жизни сына. По словам принца Уильяма, новорожденный хорошо спит и дает отдохнуть родителям.

Но не меньше этого фанаты британской королевской семьи хотели узнать имя ребенка.

27 апреля титулованные супруги наконец раскрыли эту тайну.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что назвали сына Луи Артуром Чарльзом», - говорится в официальном сообщении в Twitter Кенсингтонского дворца.

Отметим, что на этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон решили дольше сохранять интригу.

Имя принца Джорджа было объявлено 24 июля 2013 года - через два дня после его появления на свет. О том, как Кейт и Уильям назвали дочь, принцессу Шарлотту, также стало известно спустя два дня после того, как она родилась.

Напомним, что полное имя принца Джорджа - Джордж Александр Луи, а принцессы Шарлотты - Шарлотта Элизабет Диана.

Еще до появления на свет третьего ребенка герцога и герцогини английские букмекеры принимали ставки на его имя. В пятерку самых популярных входили: Артур, Джеймс, Альберт, Филипп, а также Луи.

Как сообщают СМИ, ребенка назвали Луи Артур Чарльз в честь его дедушки, принца Уэльского Чарльза, и адмирала Луиса Маунтбеттена, дяди и наставника герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II. Он будет носить титул «Его королевское Высочество Луи Кембриджский» и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца и старших брата и сестры.

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