Убийство журналиста Бабченко осиротило семерых детей

Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного вчера в Киеве, было 6 (шесть) приёмных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остаётся мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съёмной трёхкомнатной квартире. Написал в Facebook Александр Фельдман.

Семья Бабченко несколько лет, ещё до всяких законов подлецов, вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны.

Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твёрдую пищу, стирать своё бельё, серьёзно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой.

У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград.

Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами.

FOTO: Facebook/Александр Фельдман

В доме у каждого ребёнка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт).

Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере.

Эта большая семья сегодня потеряла своего отца.

Ранее в интервью Бабченко рассказал, что инициатором усыновления детей (пятерых девочек и одного мальчика) была его мать, когда в 2008 году журналист отправился на войну в Грузии.

«Мне кажется, что в какой-то момент мама подумала, что меня все-таки грохнут и внуков она не дождется», — заявил он.

По словам Бабченко, на момент рождения его родной дочери в семье было двое приёмных детей, потом появились ещё четверо.

В 2017 году Аркадий Бабченко, опасаясь ареста за антипутинскую риторику, выехал из России в Чехию, а затем поселился в Киеве. Работал ведущим на телеканале ATR, писал книги о войне в Чечне и Абхазии.

Убийство журналиста в Киеве произошло вечером 29 мая. Киллер стрелял ему в спину. По пути в больницу журналист скончался.