«Будь смелой!»: в Риге прошел самый вдохновляющий модный показ

На днях универмаг Stockmann представил новую весенне-летнюю коллекцию 2018 на модном показе, прошедшем под девизом «Будь смелой!». В этот раз главную роль отвели смелой, уверенной в себе женщине, которая вне нормы, не ограничивает себя рамками и, самое главное, является источником вдохновения для других, провозглашая смелость и уверенность в себе каждый день. Этой весной модные марки призывают женщин диктовать свои правила, забыв о всех законах создания модных образов и стиля. Шокирующие цвета, принты, воланы - тенденции, которые можно использовать отдельно, а еще лучше - все вместе и сразу. Кроме того, в тренде спортивный силуэт, свободно ниспадающие натуральные ткани и романтика.

Стилисты универмага Stockmann Анастасия Пашкевич и Инга Захарова призывают: «Встретим весну по-спортивному, свободно и многофункционально, вспомним о правильных и неожиданных акцентах, которые могут обеспечить стильные аксессуары, а также новые комбинации в одежде».

Во время невероятно вдохновляющего модного показа были продемонстрированы самые эффектные модные тенденции и смелые цветовые комбинации от таких известных марок, как Boss, Ralph Lauren, Max&Co, Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, Furla, Coach,

а также новинки универмага, которые можно приобрести только в Stockmann - Victoria Victoria Beckham, Samsoe Samsoe и Opus.

В дефиле чувствовались спортивные вибрации, однако на этот раз предметы одежды в спортивном стиле комбинировались с классикой и ультра-стильными аксессуарами.

В роли моделей выступали дети, а также женщины и мужчины всех возрастов. Цветовая гамма была эклектичной, разнообразной и насыщенной,

особое место авторы уделили ярким аксесуарам - обуви, сумкам, платкам и солнечным очкам.

В наступающем весенне-летнем сезоне стилисты поощряют женщин использовать разнообразные, порой контрастные вещи, например, спортивные брюки из эластичной ткани комбинировать с женственными блузками или выбирать классические костюмы с вертикальными полосками по бокам.

В свою очередь, мужчинам позволяется немного похулиганить - в деловом стиле сочетать классическую рубашку с мягкими трикотажными брюками.

Напоминаем, что до 18 марта в Stockmann проходят Дни красоты, и на первом этаже универмага всех посетителей ждут особые предложения, консультации и подарки. Кроме того, 17 и 24 марта в отделах моды Stockmann будут проходить Дни стилистов, где можно будет встретиться и получить советы от лучших стилистов Латвии - Давидса, Кристины Рудзинской, Элиты Патмалниеце, Юлии Вербицкой и Инги Захаровой.