Уличный стиль: летняя вечеринка в Королевской академии искусств

В Королевской академии искусств в Лондоне (Royal Academy of Arts) прошла вечеринка, посвященная летнему сезону, на которой собрались многие знаменитости. Оцените летний стиль гостей этого яркого мероприятия.

Академия была основана в 1768 году по указу Его Величества короля Георга III. Ежегодно здесь проходят масштабные выставки современного искусства, где представлены работы как известных, так и начинающих художников, а также публичные выступления и дебаты на темы искусства. Смотрите фото в нашей галерее!