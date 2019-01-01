Пышнотелая девушка прославилась в Сети благодаря откровенной фотосессии с женихом

Сегодня мы часто видим в соцсетях фотографии, отретушированные до такой степени, что кажется, будто на них изображены манекены с одинаковыми телами и лицами. Стефани и Аррин решили подать пример многим людям с несовершенными фигурами и не побоялись принять участие в смелой съемке.

Влюбленные из Техаса Аррин и Стефани стали звездами Интернета после того, как их необычная фотосъемка привлекла внимание журналистов и пользователей соцсетей по всему миру. Стефани, которая вполне могла бы стать моделью plus size, позировала топлес.

«Я помню, как в школе я смотрела на себя в зеркало, удивляясь, почему мой живот не такой плоский, как у других. Потом я смирилась с тем, что окружающие всегда будут считать меня пышкой»,

— рассказала она в интервью порталу The Huffington Post.

Девушка со временем вышла из своей зоны комфорта и стала носить вещи, которые общество считает «неприемлемыми» для полных дам: шорты, топы, короткие платья. Она научилась ходить с высоко поднятой головой, улыбаться и не стыдиться себя.

Девушка призналась, что еще никогда не чувствовала себя такой привлекательной, как во время фотосессии.

«Я очень нервничала, когда ждала наши снимки, потому что не знала, что получится. Но когда я их увидела, была шокирована. Я выглядела такой влюбленной и уверенной в себе»,

— поделилась своими впечатлениями Стефани. Пара планирует пожениться в начале 2019 года. Влюбленные хотят, чтобы люди поняли, что каждый человек, независимо от того, как он выглядит, достоин любви.