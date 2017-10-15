ФОТО: Пенелопа Крус обнажилась для мужского журнала

Пенелопа Крус предстала обнаженной на обложке ноябрьского выпуска британского Esquire. Однако стратегически важные места в кадре были прикрыты синей бархатной тканью. Получилось красиво, стильно и ничуть не пошло. На остальных кадрах из фотосессии звезда была облачена в белый кружевной корсет.

Многочисленные поклонники Крус по всему миру оставили множество восторженных откликов в комментариях к фотографиям. По мнению многих пользователей,

43-летняя испанская актриса и модель — олицетворение того, как женщина должна выглядеть и преподносить себя в более зрелом возрасте.

Penelope Cruz – Esquire Magazine (November 2017) #wwceleb #penelopecruz A post shared by World Women Celeb (@wwceleb) on Oct 15, 2017 at 12:52pm PDT

The most beautiful woman ❤ #penelopecruz A post shared by Penélope Cruz Fans Brasil (@penelopecruzfans) on Oct 15, 2017 at 10:34am PDT

Сама же Пенелопа рассказала изданию, как в 18 лет ей предложили сыграть роль в комедийной драме испанского режиссера Бигаса Луны «Ветчина, ветчина».

Дело в том, что, по сценарию, Пенелопа должна была появиться в кадре обнаженной.

«Конечно, я не сильно хотела сниматься в неглиже, но все-таки сделала это. Все уважительно отнеслись к такому, зная, что мне было всего 18 лет»,

- так Крус ответила на вопрос о том, не боялась ли она участвовать в сексуальных сценах.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили Венецианский кинофестиваль:

Сексуальная Пенелопа Крус: