Раскрыт секретный трюк моделей для идеального фото в купальнике

Британское издание The Sun рассказало о секретном трюке, которым пользуются модели во время пляжных фотосессий.

Оказалось, что вне зависимости от размера груди и формы купальника под его верхнюю часть девушки надевают бюстгальтер с эффектом push-up. Если он оказывается виден на фото, после съемки снимки ретушируются в фотошопе.

«Многие фотографы на это жалуются, потому что они надевают бюстгальтеры даже под купальники без бретелек. А в таком бикини невозможно добиться ложбинки на груди. Из-за гравитации это физически невозможно»,

— объяснил фотограф, не пожелавший назвать свое имя.

В июне бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию пляжной одежды Mery Playa by Sofia Resing.

По словам Ресинг, она всю жизнь мечтала о своей уникальной линии купальников, поэтому при разработке коллекции продумала каждую деталь.

«Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, вместо того, чтобы сплющивать их»,

— рассказала 26-летняя модель.