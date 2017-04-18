Необычные блюда из оставшихся поле Пасхи яиц и жаркого

Салат с яйцом и авокадо
 

Салат с яйцом и авокадо. Фото: пресс-фото

После празднования Пасхи, готовясь к которой, был разукрашен не один десяток яиц, всегда остается очень много продуктов, с которыми гости не смогли справиться. Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с национальным розничным торговцем ELVI предлагает необычные рецепты, которые превратят пасхальные яйца в сытный салат или закуски с начинкой из тунца. В свою очередь жаркое, которое осталось после праздничного обеда, предлагается использовать для приготовления кукурузного супа.

Салат с яйцом и авокадо

Ингредиенты

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  • 8 яиц, сваренных вкрутую
  • 1 авокадо больших размеров
  • 150 г греческого йогурта
  • ½ ч.л. горчицы Dijon
  • Соль и черный перец по вкусу
  • 1 небольшой свежий огурец
  • Измельченный укроп и зеленый лук
  • *черный кунжут (если есть)

Приготовление

Для приготовления соуса необходимо измельчить в блендере половину авокадо вместе с греческим йогуртом, горчицей, солью и перцем. Яйца, огурец и вторую половину авокадо нарезать небольшими кубиками. Нарезанные ингредиенты смешать с соусом и зеленью, перед тем, как подать к столу, посыпать кунжутом. Между прочим, этот салат также можно подавать в виде начинки для хлеба.

Яйца с кремообразной начинкой из тунцаЯйца с кремообразной начинкой из тунца. Фото: пресс-фото

Яйца с кремообразной начинкой из тунца

Ингредиенты

  • 8 яиц, сваренных вкрутую
  • Небольшая банка тунца в собственном соку или в масле
  • 3 ч.л. греческого йогурта
  • ½ ч.л. горчицы Dijon
  • Соль и черный перец по вкусу

Приготовление

Вареные яйца разрезать на две половинки в длину, выбрать желтки. В блендере измельчить греческий йогурт, горчицу, тунец (без жидкости) и желтки, добавив соль и перец. Яичные белки наполнить получившейся массой, и блюдо готово!

Кукурузный чаудер из праздничного жаркогоКукурузный чаудер из праздничного жаркого. Фото: пресс-фото

Кукурузный чаудер из праздничного жаркого

Ингредиенты

  • 1 ст.л. рафинированного рапсового масла
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 2 ст.л. муки
  • 300 мл молока
  • 400 г консервированной, замороженной или свежей кукурузы
  • 1 шт. картофеля
  • 200 мл бульона
  • Жаркое из свинины или птицы, количество на ваш вкус
  • Соль и черный перец по вкусу, мускатный орех
  • 4 ст.л. лимнного сока
  • Измельченная зелень

Приготовление

Взбить в блендере половину кукурузы. Маленькими кубиками нарезать лук, морковь и картофель. В кастрюле растопить сливочное масло, добавить рапсовое масло, затем нарезанный лук и морковь, обжарить до золотистой корочки. Добавить муку, перемешать, добавить молоко, снова перемешать и немного поварить. Добавить как взбитую так и целую кукурузу, бульон, картофель, соль и черный перец. Натереть шепотку мускатного ореха, варить, пока картофель не станет мягким. Добавить мелко нарезанное жаркое, лимонный сок и варить еще 2 минуты. Подавать с зеленью!


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