Необычные блюда из оставшихся поле Пасхи яиц и жаркого

После празднования Пасхи, готовясь к которой, был разукрашен не один десяток яиц, всегда остается очень много продуктов, с которыми гости не смогли справиться. Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с национальным розничным торговцем ELVI предлагает необычные рецепты, которые превратят пасхальные яйца в сытный салат или закуски с начинкой из тунца. В свою очередь жаркое, которое осталось после праздничного обеда, предлагается использовать для приготовления кукурузного супа.
Салат с яйцом и авокадо
Ингредиенты
- 8 яиц, сваренных вкрутую
- 1 авокадо больших размеров
- 150 г греческого йогурта
- ½ ч.л. горчицы Dijon
- Соль и черный перец по вкусу
- 1 небольшой свежий огурец
- Измельченный укроп и зеленый лук
- *черный кунжут (если есть)
Приготовление
Для приготовления соуса необходимо измельчить в блендере половину авокадо вместе с греческим йогуртом, горчицей, солью и перцем. Яйца, огурец и вторую половину авокадо нарезать небольшими кубиками. Нарезанные ингредиенты смешать с соусом и зеленью, перед тем, как подать к столу, посыпать кунжутом. Между прочим, этот салат также можно подавать в виде начинки для хлеба.
Яйца с кремообразной начинкой из тунца. Фото: пресс-фото
Яйца с кремообразной начинкой из тунца
Ингредиенты
- 8 яиц, сваренных вкрутую
- Небольшая банка тунца в собственном соку или в масле
- 3 ч.л. греческого йогурта
- ½ ч.л. горчицы Dijon
- Соль и черный перец по вкусу
Приготовление
Вареные яйца разрезать на две половинки в длину, выбрать желтки. В блендере измельчить греческий йогурт, горчицу, тунец (без жидкости) и желтки, добавив соль и перец. Яичные белки наполнить получившейся массой, и блюдо готово!
Кукурузный чаудер из праздничного жаркого. Фото: пресс-фото
Кукурузный чаудер из праздничного жаркого
Ингредиенты
- 1 ст.л. рафинированного рапсового масла
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1 морковь
- 1 лук
- 2 ст.л. муки
- 300 мл молока
- 400 г консервированной, замороженной или свежей кукурузы
- 1 шт. картофеля
- 200 мл бульона
- Жаркое из свинины или птицы, количество на ваш вкус
- Соль и черный перец по вкусу, мускатный орех
- 4 ст.л. лимнного сока
- Измельченная зелень
Приготовление
Взбить в блендере половину кукурузы. Маленькими кубиками нарезать лук, морковь и картофель. В кастрюле растопить сливочное масло, добавить рапсовое масло, затем нарезанный лук и морковь, обжарить до золотистой корочки. Добавить муку, перемешать, добавить молоко, снова перемешать и немного поварить. Добавить как взбитую так и целую кукурузу, бульон, картофель, соль и черный перец. Натереть шепотку мускатного ореха, варить, пока картофель не станет мягким. Добавить мелко нарезанное жаркое, лимонный сок и варить еще 2 минуты. Подавать с зеленью!