Необычные блюда из оставшихся поле Пасхи яиц и жаркого

Салат с яйцом и авокадо. Фото: пресс-фото

После празднования Пасхи, готовясь к которой, был разукрашен не один десяток яиц, всегда остается очень много продуктов, с которыми гости не смогли справиться. Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с национальным розничным торговцем ELVI предлагает необычные рецепты, которые превратят пасхальные яйца в сытный салат или закуски с начинкой из тунца. В свою очередь жаркое, которое осталось после праздничного обеда, предлагается использовать для приготовления кукурузного супа.