Рецепты на Лиго: Танцующая над огнем курица, фаршированная приправами

Сегодня мы расскажем, как приготовить курицу вкуснее, чем в любом ресторане Европы. Да, это длительный процесс, однако приготовление курицы таким способом - настоящее приключение. После того, как вы попробуете эту курицу, вы поймете, что ничего подобного никогда не пробовали! Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс, рассказывая о процессе приготовления, советует запастись терпением.

Разводим костер и из веток делаем треногу, на которую будем подвешивать курицу. Пока огонь разгорается, занимаемся подготовкой птицы.

FOTO: Jānis Škapars

В ступке сминаем молодые побеги ели, чеснок, соль, перец и оливковое масло.

Курицу фаршируем лимоном и зеленью, а затем тщательно натираем подготовленным маринадом, связываем и подвешиваем на треногу на таком расстоянии, чтобы курица не обгорела.

Курица должна провести над огнем 8 часов. Да, это очень долго! Однако в результате вас ждет самая сочная курица, которую вы только пробовали, с ароматом дыма и леса.

Приятного аппетита!