Самые распространенные сексуальные фантазии

Эксперты назвали 6 самых распространенных сексуальных фантазий. Этот рейтинг был составлен на основе опроса нескольких тысяч человек.

Исследователи из Ball State University в американском штате Индиана провели самое подробное изучение вопроса сексуальных фантазий, которые будоражат население. В целом они поговорили с 4 175 респондентами для того, чтобы те поделились своими самыми яркими желаниями в области секса. Оказалось, что сексуальные фантазии посещают 96% людей, хотя очень немногие делятся ими с партнерами.

Как несложно предположить, самым распространенным сексуальными желаниями были занятия сексом с несколькими людьми. 89% участников исследования фантазировали о групповом сексе, как правило, втроем.

Многие сообщили, что одним из обязательных партнеров в этой фантазии является их супруг или супруга, а значит, мысли о групповом сексе вовсе не всегда исключают уже имеющуюся половинку.

Так называемый жесткий секс на втором месте в рейтинге сексуальных фантазий. Подавляющее большинство людей как минимум один раз фантазировало о БДСМ.

Многим также хочется внести в свою сексуальную жизнь разнообразие и приключения. Партнерам надоело заниматься сексом в одних и тех же позах в спальне. В частности, им хотелось бы попробовать сексуальные игрушки либо вообще изменить место занятия сексом. К примеру, предаться любовным утехам где-нибудь в публичном месте – офисе, торговом центре или в парке.

Смена партнеров входит в число наиболее популярных фантазий. Состоящие в стабильных отношениях люди мечтают о немоногамном сексе, но только в том случае, если добро на это они получат от своей половинки.

79% мужчин мечтают об открытых отношениях в сексе, а у женщин эта цифра составляет 62%.

Не каждая сексуальная фантазия включает множество партнеров.

70% мужчин и женщин никогда не фантазировали о безэмоциональном сексе. Всем хочется ощущать себя желанными и любимыми. 90% предавались фантазиям о своем уже имеющемся партнере, а 51% делают это регулярно.

Данный опрос также показал, что строгих разделений на сексуальную ориентацию все-таки действительно не существует. 59% женщин, считающих себя гетеросексуальными, предавались фантазиям о сексе с другими женщинами. Среди мужчин таковых оказалось 26%.