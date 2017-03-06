Врачи подтвердили: красный лук творит чудеса со щитовидкой!

Красный лук
 

Красный лук. Фото: Flickr/by Damian Gadal

Врач из Санкт-Петербурга Игорь Князькин обнаружил прекрасное средство для лечения и поддержания в форме щитовидной железы. Все, что вам нужно - это только красный лук.

Многочисленные преимущества этого овоща давно известны:

он убивает вредные бактерии и микробы, очищает кожу и содержит фосфорную кислоту, которая тоже весьма полезна.

Но, выясняется, что эта штука еще и чрезвычайно полезна, если у вас есть какие-то претензии к тому, как работает ваша щитовидная железа.

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Вам нужно лишь нарезать красный лук полукольцами. А потом круговыми массажными круговыми движениями втирать его в шею.

Сделайте это перед сном.

Мыть шею после процедуры, конечно же, не надо. Дайте соку красного лука хорошенько впитаться в места вокруг щитовидной железы за ночь.

А вы когда-нибудь слышали о таком методе? Что скажете? Поделитесь впечатлениями у нас в комментариях!

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