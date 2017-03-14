«Поцелуй смерти» поможет победить любой рак

Британские ученые совершили прорыв в деле лечения рака. Они выяснили, каким образом можно уничтожать «упрямые» белки, которые не поддаются воздействию никаких лекарств.

Исследователи из Университета Данди выяснили, как следует воздействовать на «упрямые белки» в опухолях, из-за которых эти новообразования не реагируют на самые мощные лекарства.

Данную технологию уже назвали «поцелуем смерти», ведь она заставляет молекулы привязываться («целовать») к самым упрямым белкам, распространяющим опухоли.

Речь о протеинах под названием Ras и Myc. Это наиболее многообещающее открытие в деле лечения рака за последние годы.

Кроме того, ученые установили, что нейтрализующим белкам недостаточно находиться рядом с Ras и Myc, для успеха необходим прямой контакт, то есть тот самый «поцелуй смерти». Именно он и вызывает постепенную деградацию раковых белков.

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Ras и Myc присутствуют не только в злокачественных опухолях, но и в белке хантингтине, который вызывает неизлечимую хорею Хантингтона. До последнего времени данный белок демонстрировал удивительную резистентность ко всем лекарствам.

Но теперь ученые использовали крошечные молекулы, которые «привязывают» к «плохим» белкам нейтрализующие их агенты,

что и способствует процессу деградации, а значит полному уничтожению опухолей.

Вместо того чтобы использовать сами эти молекулы для борьбы с раковыми белками, ученые придумали способ, благодаря которому молекулы привлекают нейтрализующие белки к Ras и Myc. Как только контакт, или «поцелуй», происходит, для раковой опухоли начинается патологический процесс, а значит, пациент может рассчитывать на полное выздоровление.

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