Врачи шокировали выводами о вреде арбузов

 

Фото: panthermedia.net/Vitalina Rybakova/Scanpix

Исследователи из США выступили с заключением о том, что содержащиеся в арбузах вещества способны провоцировать развитие рака при попадании в человеческий организм. Речь, в частности, идет о нитратах, способных превращаться в ЖКТ в опаснейшие токсины, пишет «Русская планета».

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«Содержащиеся в арбузах нитраты могут провоцировать рак. Сами по себе они не особенно сильно вредны, но в зависимости от среды, в которую они попадают, эти вещества могут повести себя по-разному», - заявили специалисты.

По словам экспертов, нитраты попадают в плоды из почвы, в которую вносятся в качестве удобрения.

Проникнув в желудочно-кишечный тракт, они распадаются под действием кислоты – при этом высвобождаются токсины, которые способны повреждать здоровые клетки и запускать опухолевые процессы.

Таким образом, в частности, в организм могут попасть кадмий, свинец, ртуть.

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Ученые пояснили, что, оказавшись в крови, нитраты связываются с гемоглобином, обедняя ее кислородом. Особенно опасным недостаток кислорода оказывается для митохондрий – частиц клеток, отвечающих за энергообмен. Последствиями такого процесса становятся накопление молочной кислоты в мышцах и холестерина в крови с одновременным падением уровня белка. В данных условиях здоровые клетки испытывают стресс и ослабевают, но онкоклетки, наоборот, активизируются в своем делении.

Эксперты советуют обращать пристальное внимание на качество и внешний вид плодово-ягодной продукции.

Арбуз с высоким уровнем нитратов имеет интенсивно красный цвет мякоти с небольшим фиолетовым оттенком, его волокна желтоватые, а поверхность среза гладкая и глянцевая.

Особенно опасен такой арбуз для детей и беременных женщин.

Считается, что меньше всего накапливают вредные вещества баклажаны, сладкий перец, кабачки, тыква, лук, чеснок, томаты, огурцы, белокочанная и цветная капуста, морковь, картофель, а также плоды фруктовых деревьев и ягоды.

Напомним, медики из Германии заявили на днях, что причиной развития рака может стать другое летнее лакомство – мороженое. В этом продукте, как показала экспертиза, часто содержатся нежелательные для организма компоненты.

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