Врачи нашли простое средство для похудения... в еде

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Arne Trautmann/Scanpix

Исследователи, представляющие Ливерпульский университет, Великобритания, стали авторами нового исследования, выявившего несомненную пользу вареных куриных яиц в деле похудения. Медики убедились: их ежедневное употребление действительно помогает избавляться от лишних килограммов.

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«Люди, желающие снизить вес, должны съедать каждый день минимум два яйца», - приводится мнение ученых в журнале «ZIV».

Данный вывод специалистов базируется на результатах эксперимента с участием 450 добровольцев среднего возраста. Этих людей предварительно поделили на две группы: в первой отказались от вредных продуктов и регулярно ели вареные яйца, а во второй, наоборот, полностью исключили из рациона этот продукт, но придерживались низкокалорийного питания.

Ранее медиками неоднократно высказывалось мнение о том, что употребление яиц повышает уровень холестерина, поэтому есть их следует крайне умеренно – не больше одного-двух раз в неделю. При этом специалисты допускали, что людям на диете они и вовсе не нужны.

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В этот раз по ходу эксперимента учеными тщательно анализировался уровень холестерина в крови у добровольцев. При подведении итого выяснилось, что уровень холестерина в крови снизился у всех участников вне зависимости от наличия или отсутствия яиц в рационе.

Также оказалось, что все испытуемые похудели, - и тоже практически одинаково в двух группах.

«За три месяца все участники похудели в среднем на 4,5 килограмма.

Так как яйца являются ценным источником белка, важного для формирования подтянутой фигуры, мы считаем, что этот продукт обязательно должен присутствовать в рационе худеющих людей»,

- резюмировали авторы проекта.

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