Косметологи нашли средство вечной молодости

На косметическом рынке появилась новинка – израильская кислородная косметика. Еще в недавнем прошлом этот вид косметики был новшеством, а в настоящее время это одно из самых развивающихся направлений.

Израильские ученые разработали комплекс, ставший основой косметической линии. Принцип действия комплекса – в синергетической работе компонентов.

Натуральные масла инка-инчи, куркумы, лимона и апельсина вместе с перфлюородекалином (помогает транспортировать кислород к клеткам) производят усиленный эффект:

кожа постепенно обновляется, морщинки разглаживаются, волосы, в свою очередь, приобретают гладкость и шелковистость, укрепляется структура волоса.

Кроме того, комплекс помогает коже восстанавливаться, а также запускает механизмы защиты от влияния агрессивных внешних факторов. Помимо прочего,

в составе косметики присутствуют церамиды. Они стимулируют восстановление поврежденных клеток. В результате общее состояние и внешний вид кожи значительно улучшаются.

Несмотря на то, что косметика относительно недолго на рынке, о ней уже можно найти отзывы. Те, кто успел попробовать продукцию нового бренда, чаще всего с восторгом рассказывают о своем опыте. Уже на первых этапах применения она оправдывает надежды потребителей.