9 интересных фактов про употребление белка

Какое количество белка должно содержаться в рационе, и какая его разновидность полезна для здоровья? Эксперты в области здорового питания назвали 9 интересных фактов, касающихся употребления белковой пищи.

1. Если верить недавним исследованиям, дефицит белка вызывает проблемы с обучением.

Данные проблемы, а также замедленные рефлексы, слабая память и концентрация - вот всего несколько побочных эффектов, которые вызываются нехваткой белка в организме с течением времени, и особенно в период интенсивного роста организма.

2. С белком связано много мифов. Самый распространенный касается его источников в диете. Люди полагают, что любая разновидность здорового питания содержит достаточное количество белков. Это неправда. К примеру, фрукты и овощи почти не содержат никакого белка, хотя они наполнены изрядным числом нутриентов.

3. Наша диета состоит из большого количества злаков, которые обеспечивают до 60% потребностей в белке. Следовательно,

это правда, что злаки содержат белки, но их качество является низким. Вот почему необходимо активно налегать на бобовые продукты, которые обеспечивают нам необходимые аминокислоты.

4. В детстве, подростковом возрасте, во время беременности и лактации необходимо уделять внимание качественным белкам в рационе. Помимо фасоли и злаков нужно включать в питание некоторое количество молочных продуктов, яиц и мяса.

5. Высококачественные источники белка - это молочные продукты, включая сыр, яйца, йогурт, а также соя, орехи, грибы, рыба и мясо.

6. Употребление белка имеет большое значение при борьбе с лишним весом.

Помните о том, что избыток белка из животных источников грозит вам повышенным числом калорий и лишним весом, с которым вы и пытаетесь бороться.

7. Многочисленные фитнес-центры капитализируют идею белковых смесей. Многие люди тратят большие деньги на покупку подобного рода протеиновых коктейлей для построения мышечной массы. Но если вы будете употреблять их без интенсивной физической активности, то эффект будет нулевым.

8. Избыточное количество белка в рационе бывает вредным, поскольку вызывает дополнительную нагрузку на почки.

Особенную осторожность при употреблении белка нужно проявлять диабетикам, у которых на данную разновидность продуктов должно приходиться не более 15% в суточного рациона.

9. Бывают периоды жизни, когда употребление белка нужно увеличить. К примеру, в результате тяжелых болезней, травм и хирургических операций. Зависимость от белка опирается на многие факторы, но точные рекомендации даст врач или диетолог.