Диетологи рассказали, как правильно есть картошку

Картофель, вопреки всем «страшилкам» о нем, - очень питательный и полезный продукт, содержащий в себе много ценного для здоровья калия. Но блюда, содержащие картошку, могут провоцировать набор лишнего веса. Чтобы этого не случилось, необходимо использовать правильные способы приготовления картофеля и его сочетания с другими продуктами, считают диетологи.

Глава Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Олег Медведев пояснил: жарка картофеля на сковороде и во фритюре – это неподходящие способы его приготовления, делающие картошку вредной.

По словам эксперта, жарка превращает содержащийся в картофеле крахмал в простые углеводы, аналогичные тем, что присутствуют в выпечке и сладостях.

Таким образом, организм реагирует на жареную картошку точно так же, как на конфеты и пирожные – в крови быстро поднимается уровень глюкозы, и поджелудочная железа выделяет сразу много инсулина, чтобы расщепить ее.

В таких условиях развивается инсулиновая резистентность, ведущая к появлению диабета.

«Многие не догадываются о том, что большинство кондитерских изделий изготовлены на основе картофеля - из него получают крахмальную патоку», - сообщил Медведев.

Врач порекомендовал запекать или отваривать картошку «в мундире».

При такой термической обработке несопоставимо лучше в продукте сохраняются минеральные вещества. Кстати, добавил специалист, такие вещества содержатся в основном в кожуре.

Кроме того, картофель нужно есть не с мясом, а с зеленью, квашеной капустой или с другими овощами. Только так его употребление не приведет к лишнему весу.