Свежее фото Семенович всколыхнуло Сеть: беременна или так разнесло?!

Будьте проще и счастье к вам потянется!!! ✨ Всем отличного понедельника и продуктивной недели ☀️️#счастьевнутринас #анясеменович #берегитедругдруга #люблюилюбима #позитивщики❤️❤️❤️

A photo posted by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Jan 30, 2017 at 12:00am PST