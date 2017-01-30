Свежее фото Семенович всколыхнуло Сеть: беременна или так разнесло?!

Недавний снимок популярной российской певицы Анны Семенович приятно удивил ее фанатов. Они считают, что их любимица скоро станет мамой.

В микроблоге Анны Семенович появилось фото, которое вызвало бурную реакцию среди ее подписчиков. На снимке пышнотелая знаменитость сидит на снегу в поле, широко раскинув руки. В подписи к снимку Анна призвала быть проще, чтобы ощутить счастье. Однако

большее внимание подписчиков Семенович привлек ее округлившийся животик. Поклонники практически уверены, что певица находится в положении.

Сама Анна пока никак не прокомментировала данную информацию.

Фото из Instagram:

Будьте проще и счастье к вам потянется!!! ✨ Всем отличного понедельника и продуктивной недели ☀️️#счастьевнутринас #анясеменович #берегитедругдруга #люблюилюбима #позитивщики❤️❤️❤️ A photo posted by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Jan 30, 2017 at 12:00am PST























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