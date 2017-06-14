Лучшее в мире вино можно купить в супермаркете за несколько евро

Престижная премия Decanter World Wine Awards в этом году досталась вину La Moneda Reserva Malbec, которое жюри выбрало из 16 000 претендентов как лучшее вино в мире. При этом его можно купить в Великобритании в супермаркете всего за несколько евро.

La Moneda Reserva Malbec – это чилийское красное вино, которое входит в ассортимент дешевого магазина Asda и стоит около четырех фунтов (примерно 4,5 евро), пишет портал Tarbija24 со ссылкой на Fortune.

Жюри объяснило свое решение тем, что оно оказалось самым приятным из всех дегустированных. Вино характеризуют свежевыжатые ягоды, а также вкус кремового вального йогурта и перца.