В Плявниеки среди серого дня проник луч света: есть еще романтики у нас!

В группе Плявниеки (Pljavnieki) в социальной сети Facebook сегодня появилась фотография, сделанная в одном из дворов этого рижского микрорайона. На снимке, размещенном девушкой под ником Таня Тайна, запечатлена выложенная под окнами новостройки надпись «Люблю тебя!».

Пользователи Сети принялись активно обсуждать этот кадр, который в большинстве случаев вызвал позитивные эмоции и даже приподнял настроение в ненастный осенний день. «А говорят, в наше время романтики нет)», «Кому-то повезло в первом корпусе», «Krasivo»,

«Романтики все-таки у нас ещё остались!», «Улыбнуло, увидев это», «Как мило!», «Очень круто», «И пусть каждая (каждый) думает, что признание именно ей (ему).)))», «Молодец!!! Супер!!»

- вот лишь часть добрых комментариев к этому посту. А единичные негативные мы, пожалуй, опустим - имеем право, не стоят они, на наш взгляд, внимания.

А вы что скажете?