Состояние дочери Кончаловского и Высоцкой улучшили российские врачи

Дочь российского режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой Мария находится сейчас под наблюдением российских врачей. Во Франции наблюдавшие ее медики склонялись к тому, чтобы отключить девушку от аппаратов жизнеобеспечения. Об этом рассказал сын режиссера Егор Кончаловский.

Егор стал гостем телепрограммы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В ходе съемок он коснулся темы состояния здоровья дочери Андрея Кончаловского, пострадавшей четыре года назад в автокатастрофе на юге Франции.

После случившейся аварии врачи погрузили прооперированную Марию в кому. В этом состоянии девушка провела длительное время.

Прогнозы зарубежных врачей в связи с этим были неблагоприятными. «Французы хотели ее отключать, сказали - бессмысленно», - заметил в связи с этим Егор Кончаловский.

По его словам, родители перевезли дочь в Россию, и здесь врачи смогли сделать так, чтобы кризис в состоянии девушка оказался преодолен.

«Конечно, это будет долгая и тяжелая реабилитация, чем она закончится - неизвестно. Дай Бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию», - сказал гость передачи Бориса Корчевникова.

Напомним, что в июле Егор Кончаловский в эфире одной из программ Первого канала упоминал о состоянии 17-летней сестры. «Маша жива и хоть медленно, но идет… не то что на поправку, но идет какое-то улучшение», - открыл он тогда.

Смотрите видео: Егор Кончаловский в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым: