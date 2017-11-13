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Самая красивая девушка Ирака бежала из страны после фото с еврейской красавицей

Lenta.ru
Фото: instagram.com/sarahidan

Победительница конкурса красоты в Ираке Сара Идан бежала из страны вместе с семьей после того, как получила массу угроз из-за фотографии с «Мисс Израиль» Адар Гандельсман, сообщает The Washington Times.

Совместные фотографии победительниц появились в их Instagram в ноябре, когда они встретились на конкурсе «Мисс Вселенная». Девушек обвинили в сговоре и завалили угрозами смерти, а иракской красавице пригрозили лишением титула, если она не удалит снимок из соцсетей.

Из-за травли Сара Идан приняла решение перебраться с семьей в США.

«Мы опубликовали фото, чтобы подписчики увидели: граждане Ирака и Израиля могут дружить. Мы можем объединиться, ведь, в конце концов, мы просто люди»,

— прокомментировала Гандельсман.

Напомним, Ирак не признает право на существование Израиля и не поддерживает какие-либо дипломатические отношения с этой страной.

Get to know, this is Miss Iraq and she's amazing❤️

A post shared by Miss Universe Israel🇮🇱 (@adar_gandelsman) on

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