Почему Меган Маркл точно не забеременеет в первое время после свадьбы

Несмотря на то, что бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри еще не состоялось, поклонники уже гадают, когда же влюбленные решатся стать родителями.

Британцы с нетерпением ждут 19 мая, когда состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Многие фанаты надеются, что в скором времени после торжества молодожены объявят о том, что станут родителями. Тем не менее

пресс-секретарь Королевского колледжа акушеров и гинекологов Пэт О'Брайен уверена, что Меган и Гарри не будут спешить с рождением ребенка.

Дело в том, что в свадебное путешествие влюбленные отправятся в одну из стран Африки. По некоторым данным, это будет Ботсвана (центральный бриллиант на помолвочном кольце экс-актрисы именно оттуда) или Намибия. В обоих государствах высокий риск заражения малярией, а это увеличивает риск выкидыша.

Плюс ко всему противомалярийные препараты, которые в обязательном порядке будет принимать супруга принца Гарри перед поездкой, также вредны для плода. «Женщины, путешествующие в страны Африки, должны предохраняться — иначе беременность может закончиться выкидышем. Кроме того,

дамы в положении чаще заражаются малярией и тяжело переносят болезнь, потому что их иммунитет ослаблен. Так что лучше не пытаться зачать ребенка в путешествии и три месяца после

— пока препарат полностью не выведется из организма», — рассказала Пэт британскому порталу The Sun.

Меган и Гарри не скрывают, что уже задумываются об общих детях. Тем не менее поклонникам, похоже, придется смириться с тем, что двоюродный брат или сестра Джорджа, Шарлотты и Луи появится на свет не раньше чем через год.