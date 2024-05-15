Под Ригой женщина на Lexus протаранила машину дорожных рабочих

Днем во вторник, 14 мая, поездка женщины на автомобиле Lexus под Ригой завершилась серьезной аварией. Она не заметила, что на дороге ведутся ремонтные работы, и протаранила машину дорожных рабочих, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Родственник находившихся в автомобиле приехал организовать доставку разбитого Lexus с места происшествия. Мужчина рассказал, что судит о случившемся только по увиденному на месте событий, так как не было возможности спросить у женщины-водителя, что произошло и почему она не заметила происходящее на дороге.
В свою очередь дорожный рабочий Ростислав рассказал передаче, что белый Lexus даже не тормозил. Он отметил, что в том месте был установлен предупредительный знак и включены проблесковые маячки.
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