Под Ригой женщина на Lexus протаранила машину дорожных рабочих

Родственник находившихся в автомобиле приехал организовать доставку разбитого Lexus с места происшествия. Мужчина рассказал, что судит о случившемся только по увиденному на месте событий, так как не было возможности спросить у женщины-водителя, что произошло и почему она не заметила происходящее на дороге.