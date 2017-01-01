Брат Меган Маркл призвал Гарри отменить свадьбу, пока не поздно

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось практически две недели, и поклонники пары пристально следят за каждой новостью, касающейся этого долгожданного события. Однако не все они столь радужные, как хотелось бы...

Уже давно названы имена и кондитера, который приготовит свадебный торт, и дизайнера платья для невесты, накануне выбрана карета для торжественной процессии, составлен список гостей. Да что там говорить, если даже известно, какой роскошный подарок приготовила для новобрачных королева Елизавета II и где Гарри и Меган проведут свой медовый месяц...

Однако сегодня весь мир обсуждает опубликованное в издании Touch письмо сводного брата Маркл, адресованное принцу Гарри.

В написанном от руки послании Томас Маркл-младший весьма нелицеприятно высказывается о невесте наследника королевской династии и просит его отменить свадьбу, «пока еще не поздно».

Вот примерное содержание этого письма (с сокращениями):

«Дорогой принц Гарри, еще не поздно, Меган Маркл определенно Вам не пара. Чем ближе день Вашей свадьбы, тем яснее становится, что это величайшая ошибка в истории королевских бракосочетаний.

Я не понимаю, как Вы не видите, какова Меган на самом деле.

Сейчас весь мир наблюдает за ее попытками играть роль принцессы, однако она - средненькая стареющая голливудская актриса, к тому же далеко не красавица (не дотягивает даже до троечки).

Что за человеком надо быть, чтобы использовать отца, довести его до банкротства, а затем забыть о его существовании, оставив в Мексике разорившимся, с кучей долгов, причем по большей части ее долгов. Когда пришло время платить по счетам, она забыла о собственном отце, как будто никогда его и не знала.

Мой отец никогда не восстановит ни свое финансовое положение, так как оплачивал все нужды Меган на ее пути к славе, ни эмоциональное состояние, ведь родная дочь отреклась от него, показав свое истинное лицо.

Ясно как день, что ее мимолетная слава в Голливуде ударила ей в голову, превратив в тщеславную, поверхностную, отчаявшуюся дамочку, которая выставит на посмешище и Вас, и все наследие королевской семьи.

Я уже не говорю о том, что она не пригласила собственную семью на свадьбу, при этом позвав кучу совершенно незнакомых людей. Кто так делает?!

Вы и королевская семья должны положить конец этой фальшивой сказочной свадьбе, пока не поздно. (...) Возможно, Вы считаете, что королевское бракосочетание положит конец нашей семейной вражде, сблизит нас. Но, видимо, мы все для Меган теперь дальние родственники.

Искренне Ваш, Томас Маркл мл.»

Напомним, родителями 35-летней Меган Маркл являются кинооператор Томас Маркл и художник по гриму Дориа Радлен.

У отца Маркл есть еще двое детей от предыдущих отношений: Саманта Грант (53 года) и автор взбудоражившего мир провокационного письма Томас Маркл-младший (51 год).

Как известно, свадьба принца Гарри и Меган Маркл, о которой официально было объявлено в ноябре 2017-го, состоится 19 мая этого года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.