Когда задержание только на руку: KPV LV стала третьей популярнейшей партией
27 июля 2018, 9:37
Огромная публичность, которую лидеру партии KPV LV Артусу Кайминьшу обеспечило его задержание сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), принесло партии значительные дивиденды.
Ее рейтинг за месяц подскочил почти в два раза, и KPV LV стала третьей популярнейшей партией.
Сейчас ее готовы поддержать уже 7% опрошенных.
Эксперты уверены, что если бы не задержание Кайминьша, партия не добилась бы таких успехов.
Две другие популярнейшие сейчас партии с небольшими колебаниями рейтинга удерживают свои позиции ("Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян).