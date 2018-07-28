Когда задержание только на руку: KPV LV стала третьей популярнейшей партией

Ее рейтинг за месяц подскочил почти в два раза, и KPV LV стала третьей популярнейшей партией.

Сейчас ее готовы поддержать уже 7% опрошенных.

Эксперты уверены, что если бы не задержание Кайминьша, партия не добилась бы таких успехов.