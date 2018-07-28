Сб, 28.07.2018
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Когда задержание только на руку: KPV LV стала третьей популярнейшей партией

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Артус Кайминьш

ФОТО: LETA

Огромная публичность, которую лидеру партии KPV LV Артусу Кайминьшу обеспечило его задержание сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), принесло партии значительные дивиденды.

Ее рейтинг за месяц подскочил почти в два раза, и KPV LV стала третьей популярнейшей партией.

Сейчас ее готовы поддержать уже 7% опрошенных.

Эксперты уверены, что если бы не задержание Кайминьша, партия не добилась бы таких успехов.

Две другие популярнейшие сейчас партии с небольшими колебаниями рейтинга удерживают свои позиции ("Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян). 

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