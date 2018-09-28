Сб, 29.09.2018
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Gucci: богемно-театральная эстетика 70-х под живой голос самой Джейн Биркин Неделя моды в Париже

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ФОТО: SIPA/Scanpix

Показ весенне-летней коллекции Gucci 2019 года в рамках Недели моды в Париже прошел в театре Le Palace (он же - культовый ночной клуб, созданный по образу и подобию нью-йоркского Studio 54).

Креативный директор итальянского бренда Алессандро Микеле

представил публике своеобразный "модный спектакль", в котором манекенщицы вышагивали не по подиуму, а вдоль рядов, выстроенных по принципу театра.

Глиттер, люрекс, бахрома, попугаи на плечах, головы Микки Мауса в качестве сумок, броши с летающими свиньями, папины жилетки, мамины стразы в аксессуарах, бабушкины бусы, веера из страусиных перьев, защитные "ракушки" для паха и буйство красок... С Gucci не заскучаешь, это точно!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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