представил публике своеобразный "модный спектакль", в котором манекенщицы вышагивали не по подиуму, а вдоль рядов, выстроенных по принципу театра.

Глиттер, люрекс, бахрома, попугаи на плечах, головы Микки Мауса в качестве сумок, броши с летающими свиньями, папины жилетки, мамины стразы в аксессуарах, бабушкины бусы, веера из страусиных перьев, защитные "ракушки" для паха и буйство красок... С Gucci не заскучаешь, это точно!