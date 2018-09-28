Тройка лидеров партий не меняется: за "Согласием" и "СЗК" следует KPVLV

Общее представление о результатах выборов дает проведенный "Latvijas fakti" опрос, согласно которому в сентябре тройка лидеров осталась неизменной - это "Согласие", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "KPV LV".

Статус самой популярной партии по-прежнему сохраняет "Согласие", которое поддерживают 17,9% респондентов. Считается, что попасть в правительство "Согласию" может помочь партия Артуса Кайминьша "KPV LV", однако для этого ей нужно получить более 20 мандатов, тогда как во время опроса поддержку ей выразили всего 9,2% респондентов. Вторым по популярности остается СЗК - 11,1%.

Предполагая, что между не определившимися с выбором есть и потенциальные сторонники "Нового Единства", можно считать, что эта партия после глубокого кризиса, в котором она оказалась после утери премьерского поста, сумела восстановиться и в следующем Сейме будет представлена по крайней мере 7-8 депутатами. Рейтинг этой партии в сентябре составил 5,1%.

Относительно невысокие результаты в рейтинге у национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, за которое готовы проголосовать 5,4%.