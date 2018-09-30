Домашние растения требуют ухода круглый год. Начинающим цветоводам и профессионалам будет интересно узнать о том, в какие дни растения лучше оставить в покое, а когда можно смело заниматься пересадками. Полезные советы вы найдете в лунном календаре.
Несмотря на то, что температура за окном с каждым днем падает, в домашних зимних садах и на подоконниках царит летнее настроение. Цветы продолжают радовать своих владельцев обильным цветением и яркими красками, и им нужен тщательный уход. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют согласовать работу с лунным календарем, чтобы не навредить своим зеленым питомцам и вырастить потрясающие цветы. За тщательную заботу ваши растения обязательно ответят вам взаимностью и привлекут в дом энергетику счастья.
1 октября: Луна убывает в созвездии Близнецов.
Это время неудачно для активного ухода, поэтому стоит ограничиться поливом и опрыскиванием растений. Пересадка может негативно сказаться на росте и развитии цветов.
2, 3 октября: созвездие Рака наделяет пространство положительной энергетикой, поэтому цветоводы могут спокойно заниматься активной работой в своем домашнем саду. Растения, готовящиеся к цветению, требуют подкормки, и им необходимо достаточное освещение для развития. Обеспечить нужное количество света можно с помощью специальных ламп.
4, 5 октября: Луна переходит в созвездие Льва, и на пару дней растения лучше оставить в покое и лишний раз не тревожить цветы.
Небольшого внимания потребуют фикусы, широкие листья которых нуждаются в опрыскивании водой. Так вы смоете пыль и убережете растения от чрезмерно сухого воздуха.
6, 7 октября: Луна в Деве — отличное время для работы с землей. Цветоводы смогут приготовить питательную почву для пересадки растений, замочить семена или посеять их в открытый грунт. Удачно пройдет приобретение новых цветов, которые быстро акклиматизируются в вашем доме.
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8, 9 октября: обеспечьте доступ кислорода к корням при помощи рыхления почвы. В день Новолуния, 9 октября, Луна будет в Весах, и это время опасно для активных работ с цветами. Растения уязвимы к болезням, поэтому трогать их не нужно.
10, 11, 12 октября: рост Луны в Скорпионе — отличное время для работ с растениями.
Любые манипуляции принесут положительный результат, а если вы удобрите цветы, готовящиеся к цветению, то получите прекрасные яркие бутоны.
В эти дни можно заниматься прищипкой, обработкой цветов от паразитов и болезней, а также попробовать себя в роли селекционеров.
13, 14 октября: энергетика Луны в союзе со Стрельцом будет удачной для работы с наземной частью цветов. Корни трогать не стоит, потому что в них происходит активное движение питательных веществ к стеблям и листьям.
15, 16 октября: переход Луны в созвездие Козерога также удачно отразится на здоровье растений.
В эти дни рассада всходит дружно, поэтому любителям натуральной пищи можно заняться высаживанием салатных культур, посеять лук, укроп.
Прекрасно пройдет пересаживание цветов в более просторные емкости и рассаживание разросшихся растений.
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17, 18 и 19 октября: Луна переходит в созвездие Водолея, и эти два дня цветам лучше остаться без вашего внимания. Обеспечьте им оптимальную температуру, достаточное освещение и не тревожьте растения, чтобы они не заболели.
20, 21 октября: переход Луны в Рыбы придаст растениям сил для роста и развития.
Обеспечьте им хорошую подкормку, а также достаточное освещение, иначе они будут тянуться к свету, деформируя стебли и листья.
22, 23 и 24 октября: влияние созвездия Овна неблагоприятно для растений, поэтому прикасаться к ним не стоит. В эти дни займитесь подбором новых цветов, закажите семена у проверенных продавцов и приготовьте почву для пересадки или новых посадок. Постарайтесь не приобретать растения-вампиры, которые окажут негативное влияние на микроклимат дома.
Даже полив в эти дни может навредить, вызвав переувлажнение почвы и развитие плесени. Исключение составляет Полнолуние 24 октября
— в этот день необходимо увлажнить землю, чтобы растения чувствовали себя комфортно.
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25, 26 октября: убывающая Луна в Тельце, одном из самых плодородных знаков, в этот раз не будет наделять пространство положительной энергетикой. Астрологи не советуют активно ухаживать за растениями, иначе есть риск навредить им.
Особая осторожность потребуется при работе с новыми побегами и рассадой. Не заливайте их и не рыхлите почву во избежание гибели растений.
27, 28 октября: два дня Луна проведет в Близнецах, и садоводам стоит помнить, что это созвездие негативно влияет на растения. В эти дни лучше просто пройдитесь по садовым магазинам, чтобы найти для себя новые домашние цветы, которые принесут в дом положительную энергетику.
29, 30 октября: полив растений во время нахождения Луны в Раке нежелателен.
Чрезмерный полив может привести к болезни растений, поэтому ограничьтесь аккуратным рыхлением почвы. В эти дни можно обработать стебли и листья от паразитов.
31 октября: в последний день месяца под влиянием зодиакального Льва можно обойтись рыхлением и умеренным поливом. Широколистные цветы обмахните от пыли или устройте им прохладный душ.
Цветоводы знают, что растения по-разному реагируют на переход от тепла к холоду: одни цветы продолжают активно развиваться, а другие замирают до весны. Внимательно следите за тем, как растет ваш зимний сад.