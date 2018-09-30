Несмотря на то, что температура за окном с каждым днем падает, в домашних зимних садах и на подоконниках царит летнее настроение. Цветы продолжают радовать своих владельцев обильным цветением и яркими красками, и им нужен тщательный уход. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют согласовать работу с лунным календарем, чтобы не навредить своим зеленым питомцам и вырастить потрясающие цветы. За тщательную заботу ваши растения обязательно ответят вам взаимностью и привлекут в дом энергетику счастья.

1 октября: Луна убывает в созвездии Близнецов.

Это время неудачно для активного ухода, поэтому стоит ограничиться поливом и опрыскиванием растений. Пересадка может негативно сказаться на росте и развитии цветов.

2, 3 октября: созвездие Рака наделяет пространство положительной энергетикой, поэтому цветоводы могут спокойно заниматься активной работой в своем домашнем саду. Растения, готовящиеся к цветению, требуют подкормки, и им необходимо достаточное освещение для развития. Обеспечить нужное количество света можно с помощью специальных ламп.

4, 5 октября: Луна переходит в созвездие Льва, и на пару дней растения лучше оставить в покое и лишний раз не тревожить цветы.

Небольшого внимания потребуют фикусы, широкие листья которых нуждаются в опрыскивании водой. Так вы смоете пыль и убережете растения от чрезмерно сухого воздуха.

6, 7 октября: Луна в Деве — отличное время для работы с землей. Цветоводы смогут приготовить питательную почву для пересадки растений, замочить семена или посеять их в открытый грунт. Удачно пройдет приобретение новых цветов, которые быстро акклиматизируются в вашем доме.

Фотогалерея: выставка цветов в Челси

8, 9 октября: обеспечьте доступ кислорода к корням при помощи рыхления почвы. В день Новолуния, 9 октября, Луна будет в Весах, и это время опасно для активных работ с цветами. Растения уязвимы к болезням, поэтому трогать их не нужно.

10, 11, 12 октября: рост Луны в Скорпионе — отличное время для работ с растениями.

Любые манипуляции принесут положительный результат, а если вы удобрите цветы, готовящиеся к цветению, то получите прекрасные яркие бутоны.

В эти дни можно заниматься прищипкой, обработкой цветов от паразитов и болезней, а также попробовать себя в роли селекционеров.

13, 14 октября: энергетика Луны в союзе со Стрельцом будет удачной для работы с наземной частью цветов. Корни трогать не стоит, потому что в них происходит активное движение питательных веществ к стеблям и листьям.

15, 16 октября: переход Луны в созвездие Козерога также удачно отразится на здоровье растений.

В эти дни рассада всходит дружно, поэтому любителям натуральной пищи можно заняться высаживанием салатных культур, посеять лук, укроп.

Прекрасно пройдет пересаживание цветов в более просторные емкости и рассаживание разросшихся растений.

Фотогалерея: в Ботаническом саду ЛУ цветут азалии