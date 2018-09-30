Пн, 1.10.2018
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KNAB опять поймал чиновников СГД на незаконном получении информации

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Начальник KNAB Екаб Страуме

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в очередной раз сделало выговор или наказало должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые были пойманы за незаконным получением информации из систем, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, чиновники СГД в личных мотивах получали из информационных систем информацию, которая не была необходима для исполнения служебных обязанностей.

Некий руководитель отделения СГД и два главных налоговых инспектора службы получили выговоры, а следователь СГД и руководитель отдела были оштрафованы на 70 и 80 евро, соответственно.

Во время этого нарушения был пойман и инспектор Госполиции, который получил штраф в размере 90 евро.

Как уже писал Русский TVNET, KNAB уже ранее констатировал такие нарушения среди должностных лиц, причем большая часть виновных были именно чиновники СГД.

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