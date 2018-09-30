KNAB опять поймал чиновников СГД на незаконном получении информации

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в очередной раз сделало выговор или наказало должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые были пойманы за незаконным получением информации из систем, сообщает агентство ЛЕТА.
Так, чиновники СГД в личных мотивах получали из информационных систем информацию, которая не была необходима для исполнения служебных обязанностей.
Некий руководитель отделения СГД и два главных налоговых инспектора службы получили выговоры, а следователь СГД и руководитель отдела были оштрафованы на 70 и 80 евро, соответственно.
Во время этого нарушения был пойман и инспектор Госполиции, который получил штраф в размере 90 евро.
Как уже писал Русский TVNET, KNAB уже ранее констатировал такие нарушения среди должностных лиц, причем большая часть виновных были именно чиновники СГД.