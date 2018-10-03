Самые распространенные "грехи" латвийских предприятий в защите данных

Одно из очевидных нарушений, которое может заметить любой пользователь интернета, – это отсутствии информации о целях обработки данных на домашних страницах, то есть для этого не хватает юридического основания, а также не указано ответственное лицо. Например, если на домашней странице компании недоступна политика файлов cookies, то это уже нарушение.

"На данный момент можно выделить 4 основных группы нарушений: отсутствие на предприятии лица, отвечающего за контроль над обработкой данных; отсутствие правил обработки данных и единой процедуры для сотрудников; данные хранятся и обрабатываются дольше и в большем объеме, чем это необходимо; в договоры не включены требования по защите данных", - рассказывает руководитель проектов по защите данных Lattelecom, сертифицированный специалист по защите данных физических лиц Дайнис Лукашевич.

Согласно наблюдениям специалистов Lattelecom, главный вызов для предприятий – это все еще анализ нынешней ситуации, за чем следует уменьшение объема данных, синхронизация документов по защите данных с другими документами и дополнение договоров условиями по защите данных. "Один из пунктов, который подчеркивают сами предприниматели – это то, что не хватает единого понимания регламента, что выражается в преувеличениях или излишнем желании пойти навстречу, обрабатывая или разглашая данные. Вместе с тем они понимают, что безопасная обработка данных – это не только цель, но и непрерывный процесс. Мы видим это, не только общаясь с клиентами, но и устраивая семинары по GDPR в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой. Недавний совместный семинар посетило более 100 представителей бизнеса – эта тема до сих пор актуальна, и не потеряет актуальности в ближайшее время", - указывает эксперт.