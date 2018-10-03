Овечкин назвал условие для завершения карьеры

«Знаю по своему опыту: когда ты играешь против обладателей Кубка Стэнли, настраиваешься на матч по-особому. Сильнее мотивация доказать, что ты не уступаешь чемпионам. Понимаю, что теперь против нас все будут играть именно так», — считает Овечкин. Он также прокомментировал планы на будущие трофеи. «В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры — и все, можно заканчивать», — заключил 33-летний форвард.