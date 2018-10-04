Financial Times: банку Danske Bank угрожает гигантский штраф от США

Как сообщил в четверг Danske, от Министерства юстиции получено извещение, однако сроки и результаты расследования пока неясны.

«Мы сотрудничаем с официальными властями, расследующими нашу деятельность, но сейчас еще слишком рано спекулировать, к какому результату может прийти следствие», - сказал в интервью изданию временный руководитель банка Йеспер Нильсен.

Правительство Дании сообщило, что готово на все для того, чтобы избежать ликвидации банка Danske в связи с уголовным расследованием. В этом году из-за коррупции и крупномасштабного обслуживания нерезидентов был ликвидирован латвийский банк ABLV.

По оценке аналитиков, скандал с отмыванием денег может вылиться в штраф Danske на несколько миллиардов долларов США. По разным оценкам эта сумма может достигать 8 млрд долларов как в США, так и в Европе.