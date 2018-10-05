В Британии запустили автобус, очищающий воздух

Отмечается, что в крыше транспортного средства установлен особый фильтр. Во время его движения он будет забирать загрязненный воздух, и, пропуская его через фильтр, выпускать обратно, однако уже позади себя, передает Korrespondent.net .

"Этот автобус будет очищать воздух на своем маршруте 1,7 раз в год до высоты 10 метров - представьте себе изменение, которое мы можем сделать для качества воздуха, если бы все автобусы имели эту технологию", - сказал главный исполнительный директор Go-Ahead Дэвид Браун.