Пт, 5.10.2018
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В Британии запустили автобус, очищающий воздух

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ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Британский транспортный оператор Go-Ahead запустил в городе Саутгемптон автобус с фильтром на крыше, который удаляет загрязнение воздуха по мере его перемещения. Об этом в четверг, 4 октября, сообщает Dezeen.

Отмечается, что в крыше транспортного средства установлен особый фильтр. Во время его движения он будет забирать загрязненный воздух, и, пропуская его через фильтр, выпускать обратно, однако уже позади себя, передает Korrespondent.net.

"Этот автобус будет очищать воздух на своем маршруте 1,7 раз в год до высоты 10 метров - представьте себе изменение, которое мы можем сделать для качества воздуха, если бы все автобусы имели эту технологию", - сказал главный исполнительный директор Go-Ahead Дэвид Браун.

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