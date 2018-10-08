После выборов в Сейм на треть сменится состав оппозиции Рижской думы

В 13-й Сейм избрано десять депутатов Рижской думы, что означает, что состав оппозиции сменится на треть.
Большинство прошедших в Сейм депутатов Рижской думы составляют представители Новой консервативной партии (НКП). В Сейм рассчитывали пройти все девять представителей НКП, а прошло семеро - Янис Борданс, Юта Стрике, Юрис Юрашс, Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Линда Озола и Эвита Залите-Гроса.
По словам референта фракции НКП, на их место придут Друвис Клейнс, Имант Кейшс, Петерис Аглониетис, Валтер Бергс, Марис Гринбергс, Марцис Кулис и Янис Озолс.
Из партии "Для развития Латвии" в Сейм избраны председатель фракции Юрис Пуце и депутат Мартиньш Бондарс. На их место придут предприниматель Андрис Бачкурс и руководитель молодежного отделения партии Эдгар Лейниекс.
Фракцию "Согласия" в Рижской думе покинет Регина Лочмеле-Лунева, а на ее место придет член правления нескольких предприятий и начальник взвода колледжа пожарной охраны и гражданской обороны Артур Хроленко.