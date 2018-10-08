Пн, 8.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

После выборов в Сейм на треть сменится состав оппозиции Рижской думы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В 13-й Сейм избрано десять депутатов Рижской думы, что означает, что состав оппозиции сменится на треть.

Большинство прошедших в Сейм депутатов Рижской думы составляют представители Новой консервативной партии (НКП). В Сейм рассчитывали пройти все девять представителей НКП, а прошло семеро - Янис Борданс, Юта Стрике, Юрис Юрашс, Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Линда Озола и Эвита Залите-Гроса.

По словам референта фракции НКП, на их место придут Друвис Клейнс, Имант Кейшс, Петерис Аглониетис, Валтер Бергс, Марис Гринбергс, Марцис Кулис и Янис Озолс.

Из партии "Для развития Латвии" в Сейм избраны председатель фракции Юрис Пуце и депутат Мартиньш Бондарс. На их место придут предприниматель Андрис Бачкурс и руководитель молодежного отделения партии Эдгар Лейниекс.

Фракцию "Согласия" в Рижской думе покинет Регина Лочмеле-Лунева, а на ее место придет член правления нескольких предприятий и начальник взвода колледжа пожарной охраны и гражданской обороны Артур Хроленко.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ