После выборов в Сейм на треть сменится состав оппозиции Рижской думы

Большинство прошедших в Сейм депутатов Рижской думы составляют представители Новой консервативной партии (НКП). В Сейм рассчитывали пройти все девять представителей НКП, а прошло семеро - Янис Борданс, Юта Стрике, Юрис Юрашс, Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Линда Озола и Эвита Залите-Гроса.

По словам референта фракции НКП, на их место придут Друвис Клейнс, Имант Кейшс, Петерис Аглониетис, Валтер Бергс, Марис Гринбергс, Марцис Кулис и Янис Озолс.

Из партии "Для развития Латвии" в Сейм избраны председатель фракции Юрис Пуце и депутат Мартиньш Бондарс. На их место придут предприниматель Андрис Бачкурс и руководитель молодежного отделения партии Эдгар Лейниекс.