Игрок сборной Турции по футболу избил известного певца в ночном клубе

Известный в Турции певец Беркай Шахин вместе с женой Озлем Аде Шахин отдыхали в ночном клубе в престижном районе Стамбула Эмирган. В тот же клуб с друзьями пришел полузащитник "Истанбула" Арда Туран.

По информации СМИ, Туран заявил жене певца: "Если бы я не был женат, я бы не прошел мимо такой девушки, как ты".

Слова футболиста возмутили певца, после этого произошла драка, в результате которой артист был госпитализирован со сломанным носом, а позже прооперирован.

31-летний футболист уже принес извинения артисту, причем весьма необычным способом. Туран приехал к Беркаю в больницу с пистолетом и заявил: "Я не знал, что она твоя жена. Прости. Если хочешь, можешь убить меня".

Певец предложением не воспользовался и планирует подать в суд на футболиста. Интересно, что Арда Туран женат на модели Аслихан Доган, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности.

Это не первый скандал, в который попадает турецкий футболист. Прошлым летом Турана исключили из сборной Турции за то, что тот схватил за горло журналиста, который летел в одном самолёте с командой.

Интересно, что в этом сезоне Туран ещё не сыграл ни одного матча из-за дисквалификации - футболист был отстранён на 16 матчей за нападение на судью.