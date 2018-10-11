Игрок сборной Турции по футболу избил известного певца в ночном клубе

Бывший полузащитник "Барселоны" Арда Туран, ныне защищающий цвета турецкой футбольной команды "Истанбул Башакшехир", устроил драку в Стамбуле. В одном из ночных клубов футболист напал на турецкого певца Беркая Шахина, пишет Newsru.com.
Известный в Турции певец Беркай Шахин вместе с женой Озлем Аде Шахин отдыхали в ночном клубе в престижном районе Стамбула Эмирган. В тот же клуб с друзьями пришел полузащитник "Истанбула" Арда Туран.
По информации СМИ, Туран заявил жене певца: "Если бы я не был женат, я бы не прошел мимо такой девушки, как ты".
Слова футболиста возмутили певца, после этого произошла драка, в результате которой артист был госпитализирован со сломанным носом, а позже прооперирован.
31-летний футболист уже принес извинения артисту, причем весьма необычным способом. Туран приехал к Беркаю в больницу с пистолетом и заявил: "Я не знал, что она твоя жена. Прости. Если хочешь, можешь убить меня".
Певец предложением не воспользовался и планирует подать в суд на футболиста. Интересно, что Арда Туран женат на модели Аслихан Доган, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности.
Это не первый скандал, в который попадает турецкий футболист. Прошлым летом Турана исключили из сборной Турции за то, что тот схватил за горло журналиста, который летел в одном самолёте с командой.
Интересно, что в этом сезоне Туран ещё не сыграл ни одного матча из-за дисквалификации - футболист был отстранён на 16 матчей за нападение на судью.
Арда Туран за "Истанбул Башакшехир" выступает на правах аренды с января 2018 года, в прошлом сезоне он провел 11 игр, отметившись двумя голами.