Кокорин: "Если бы в кафе привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, что его вместе с хавбеком "Краснодара" всю ночь возили по Москве на разные экспертизы.

"Вчера где-то до трех ночи мы были в отделении. Там проводили допросы и разные другие следственные действия. Потом нас отвезли на медицинскую экспертизу. Ну а после мы вообще не понимали, что происходит и куда нас возят. В какой-то травмпункт мы заезжали, но там нас не приняли. Почему — не знаю. Еще куда-то везли, везли… Я за всю ночь не сомкнул глаз. Один из следователей оскорбил нас. Назвал мразями", — рассказал Кокорин.

Также нападающий питерского клуба выразил сожаление по поводу случившегося.

"Ужасная история. Очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе каком-то", — заявил Кокорин.

В ответ на то, сможет ли Кокорин наброситься на интервьюеров в комнате для допроса, футболист ответил:

"Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось".

Павел Мамаев также сожалеет о случившимся и выразил беспокойство за свою жену и детей, которые ждут его дома: "Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и командой, и потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались. Нас оскорбили, и довольно жестко. Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали же, потом это пиво… Не надо было так. Я очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу и дальше играть в футбол".

В данный момент Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в суд, где будет избрана мера пресечения. Следователь просит арестовать Кокорина, потому что у него есть широкие связи в органах власти, а также деньги, которые он сможет использовать, чтобы надавить на свидетелей. Кроме того на свободе остаются неустановленные участники нападения, на которых также может повлиять Кокорин.