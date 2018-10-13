Немецкие банкиры призывают ЕЦБ отменить негативные проценты

"Мы можем только попросить ЕЦБ - уберите с рынка негативные проценты и как можно скорее", - заявил председатель Федерального объединения немецких банков Ханс-Вальтер Петерс в субботу, 13 октября, в рамках ежегодного заседания Международного валютного фонда на Бали.

Долгий период негативных процентов "создает настоящие проблемы", указал он далее. По словам главы объединения, европейским банкам приходится ежегодно выплачивать ЕЦБ штрафные проценты на общую сумму порядка 7,5 миллиарда евро, в то время как Федеральная резервная система США подобных выплат не взимает, а в 2017 году даже выплатила банкам около 26 миллиардов долларов в качестве процентов. В 2018 году объем таких выплат может составить 45 миллиардов долларов. В подобной ситуации европейские банки оказываются в проигрыше, подчеркнул Петерс.

Европейские банки по-прежнему получают деньги от ЕЦБ по нулевым процентам, но одновременно им приходится следить за тем, чтобы не создавать больших запасов наличности, которые возникают, в частности, за счет клиентских вкладов, указал председатель BdB. За избыточные свободные средства, которые банки размещают в ЕЦБ, им приходится платить штрафные сборы в размере 0,4 процента. При этом все больше банков перекладывают штрафные проценты ЕЦБ на своих клиентов, передает Deutsche Welle.