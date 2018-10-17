В Латвии хотят ввести "сухой закон": После 19 часов и по воскресеньям алкоголь не продавать

Департамент Благосостояния Рижской думы и департамент Культуры, спорта и образования предлагают разрешить продажу алкоголя в магазинах с 10 до 19.
Предложение передано на рассмотрение Комитету безопасности, порядка и предотвращению коррупции Рижской думы. Документ рассмотрят 18 октября.
Авторы предложения указали, что идея заключается в сокращении торговли алкоголем. Таким образом, рекомендуется установить запрет на продажу алкоголя с 19:00 до 10:00.
А по воскресеньям и вовсе запретить продажу спиртных напитков и в несколько раз увеличить плату за лицензии для кафе, где алкоголь продается ночью.
В настоящее время согласно закону об обороте алкогольных напитков розничная продажа алкоголя запрещена с 22 до 8 часов, кроме мест, где алкоголь продается на разлив и потребляется на месте, и магазинов безналоговой торговли.