Ср, 17.10.2018
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Половина жителей мира живет на неполные 5 евро в день

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Кошелек и деньги

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Почти половина населения мира вынуждена жить на 5,50 доллара США (4,75 евро) в день, заявил в среду Всемирный банк. 

В докладе, который банк делает раз в два года, говорится, что уровень бедности в мире все еще недопустимо высок, хотя в последние годы и снизился. 

Плоды экономического развития распределяются между людьми и регионами неравномерно. В период с 2013 по 2015 год количество людей, живущих в бедности, уменьшилось более чем на 68 млн, что примерно соответствует численности населения Таиланда или Великобритании.

Количество людей, вынужденных обходиться 5,50 доллара в день, сократилось в мире с 67% до 46% в период с 1990 по 2015 год. Уровень крайней бедности уменьшился в 2015 году на 10%.  Крайнюю бедность Всемирный банк определяет как прожиточный минимум менее 1,90 доллара (1,64 евро) в день. В 1990 году ниже этого порога жили более 1,9 млрд жителей мира, или 38%. В 2015 году ниже уровня крайней бедности жили 736 млн человек.    

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