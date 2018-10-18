Популярный мессенжер WhatsАpp получил новые режимы

Сообщается, что бесшумный режим должен появиться на Android-устройствах уже сегодня.

Благодаря нему можно будет скрывать значки уведомлений приложения для чатов, где отключен звук. Режим будет работать по умолчанию.

Что касается второго режима "в отпуске", то он позволит предотвратить повторную активацию "выключенных" чатов после получения нового сообщения.