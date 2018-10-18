Госконтроль: СГД по-прежнему задерживает возврат налогов

Улучшения нужны в регистрации плательщиков соцналога, тематических проверках. Нужно внести уточнения в нормативные акты, регулирующие подоходный налог, чтобы меньше была возможность того, что люди из-за незнания законов могут стать налоговыми должниками.

Хотя общий налоговый долг в течение года уменьшился на 4%, связано это в основном со списанием безнадежных долгов и уменьшением начетов. Как пояснила госконтролер Элита Круминя, налоговая задолженность уменьшается только на бумаге, и проблема не только в отношении людей, но и во взаимном недоверии жителей и государства.