Госконтроль: СГД по-прежнему задерживает возврат налогов

Службе государственных доходов (СГД) нужно устранять недостатки во внутренних процедурах и нормативном регулировании, чтобы улучшить администрирование ряда налогов, заявил в своем ревизионном заключении Госконтроль.
Улучшения нужны в регистрации плательщиков соцналога, тематических проверках. Нужно внести уточнения в нормативные акты, регулирующие подоходный налог, чтобы меньше была возможность того, что люди из-за незнания законов могут стать налоговыми должниками.
Хотя общий налоговый долг в течение года уменьшился на 4%, связано это в основном со списанием безнадежных долгов и уменьшением начетов. Как пояснила госконтролер Элита Круминя, налоговая задолженность уменьшается только на бумаге, и проблема не только в отношении людей, но и во взаимном недоверии жителей и государства.
Как и в прежние годы, СГД задерживает возврат переплаченных налогов и не насчитывает либо частично насчитывает пени за это, отметил Госконтроль.