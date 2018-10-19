Китай попросил создать третейскую группу ВТО из-за спора о пошлинах с США

По мнению китайской стороны, американские пошлины на сталь и алюминий на самом деле являются торговым протекционизмом и противоречат правилам многосторонней торговли. В заявлении подчеркивается, что против подобных действий США выступают многие страны-участницы ВТО, в том числе и Китай.

Как отмечается, Китай провел с США консультации по нормам организации, однако решить проблемы, волнующие китайскую сторону, не удалось.

«Ради защиты авторитета многосторонней торговой системы и правил ВТО китайская сторона приняла решение совместно с соответствующими членами организации потребовать учреждение третейской группы для рассмотрения спора по пошлинам США на сталь и алюминий», — заявили в китайском минкоммерции, передает Gazeta ru.