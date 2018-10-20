Сб, 20.10.2018
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В конце октября в Латвии выпадет снег

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ФОТО: Zane Bitere / LETA

Согласно последнему прогнозу Global Forecast System, в последние пять дней октября во многих местах Латвии ожидается первый снег. Особенно эта новость касается автоводителей, у которых еще есть время переобуть своих железных коней в зимнюю резину.   

По данным "Латвияс валстс цели", в субботу утром в Латгале температура воздуха понизилась почти до -4 градусов, но обледенения на дорогах пока нет.

Мокрый снег и обледенение в Латвии местами возможны уже в середине следующей недели, более холодная погода ожидается с конца следующей недели.

В конце октября местами в стране, включая Ригу, может образоваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров.

На следующей недели увеличится вероятность того, что дороги местами будут обледенелыми и запорошенные снегом. Хотя правила дорожного движения предусматривают, что зимние шины являются обязательными в период с 1 декабря по 1 марта, водителям настоятельно рекомендуется заботиться о техническом состоянии транспортного средства и готовить его к зимним условиям. Желательно сменить летние на  зимние шины, как только погода изменится, не дожидаясь 1 декабря.

В прошлом году первый снег выпал 25 октября, а ночью 26 октября большая часть страны покрыл снежный покров толщиной до семи сантиметров. Каждый год первый снег каждый год в Латвии выпадает либо в конце сентября, либо в октябре.

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