В конце октября в Латвии выпадет снег

По данным "Латвияс валстс цели", в субботу утром в Латгале температура воздуха понизилась почти до -4 градусов, но обледенения на дорогах пока нет.

Мокрый снег и обледенение в Латвии местами возможны уже в середине следующей недели, более холодная погода ожидается с конца следующей недели.

В конце октября местами в стране, включая Ригу, может образоваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров.

На следующей недели увеличится вероятность того, что дороги местами будут обледенелыми и запорошенные снегом. Хотя правила дорожного движения предусматривают, что зимние шины являются обязательными в период с 1 декабря по 1 марта, водителям настоятельно рекомендуется заботиться о техническом состоянии транспортного средства и готовить его к зимним условиям. Желательно сменить летние на зимние шины, как только погода изменится, не дожидаясь 1 декабря.