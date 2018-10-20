Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве

Саудовские власти решили отправить в отставку сотрудника разведки генерала Ахмеда Ассири и лишить его статуса советника королевского двора. По словам генпрокурора, уволен и советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.

По данным саудовских властей, Хашогги был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. При этом не уточняется, кем были эти люди. По данному делу задержаны 18 подданных Саудовской Аравии. Генпрокурор рассказал, что расследование гибели журналиста продолжается.

Ранее 19 октября президент США Дональд Трамп признал, что пропавший саудовский журналист, вероятно, мертв.