"Надеемся, что сложится сценарий, с которым мы сможем двигаться вперед". Кариньш не сдается

Он отметил, что до встречи еще есть надежда достичь договоренности с партиями, однако "Новое Единство" не намерено идти на уступки "KPV LV", которая выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса.

На вопрос, почему Кариньш не хочет видеть Гобземса в правительстве, Ашераденс сказал, что об этом нужно спрашивать самого Кариньша, которому "Новое Единство" предоставило полную свободу в выборе членов правительства.

По мнению самого Ашераденса, министром внутренних дел не может быть человек, который ранее был исключен из адвокатуры за нарушения.

"Было бы сложно такому человеку занимать эту должность", - заявил политик.

На вопрос о том, не собирается ли "Новое Единство" предложить "KPV LV" другой министерский пост, Ашераденс ответил, что позиция "KPV LV" в связи с этим была очень четкой и партия не собирается ее менять.

Что касается участия в правительстве Союза "зеленых" и крестьян, против чего до сих пор протестовала Новая консервативная партия (НКП), то это один из возможных сценариев, которые сегодня утром политики будут обсуждать на консультациях.

Встреча президента с Кариньшем состоится во второй половине дня.

"У нас сегодня еще есть возможность до 12 консультироваться с партиями, и мы надеемся, что сложится сценарий, с которым мы сможем двигаться вперед", - сказал Ашераденс.

Как сообщалось, "KPV LV" решила не менять своих кандидатов на должности министров и ждет от Кришьяниса Кариньша разъяснений, почему он отклонил кандидатуру Гобземса на пост министра внутренних дел. Об этом заявил после заседания парламентской фракции "KPV LV" ее председатель Атис Закатистов.

"До тех пор, пока Кариньш не разъяснит свое отношение к Гобземсу, мы сохраняем прежние кандидатуры министров", - сказал Закатистов.

По его словам, "KPV LV" осознает, что сложилась напряженная ситуация, но до конца не понимает ее причин. Кариньш высказал свое личное мнение о кандидатуре Гобземса, толком не обосновав его.

Таким образом, формирование правительства дошло до "абсурдной ситуации, когда симпатия или неприятие конкретного человека влияет на принятие решений", - сказал Закатистов. Кариньш должен объяснять свою позицию, чтобы она была понятна и "KPV LV", и всему обществу, сказал политик.

Как сообщалось, Кариньш отклонил кандидатуру Гобземса на должность министра внутренних дел и продолжит переговоры с партиями о стабильной поддержке формируемого им правительства.

"Мне в данный момент ясно одно - Алдис Гобземс не хочет формировать и поддерживать это правительство. Я не буду формировать правительство с Гобземсом в качестве министра внутренних дел", - сказал Кариньш журналистам.

Правительство, сформированное четырьмя партиями, без "KPV LV", получило бы 50 голосов в Сейме, что не дает стабильного правоцентристского большинства.

На вопрос, планирует ли он переговоры с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), Кариньш ответил:

"Это не мое решение. Если бы я мог действовать свободно, то работал бы с 77 голосами - всеми шестью правыми партиями. До сих пор это было невозможно из-за "красных линий" Новой консервативной партии (НКП) в отношении СЗК.

Лидер НКП Янис Борданс заявил, что эти "красные линии" остаются в силе".

Учитывая, что выдвижение Гобземса на должность министра внутренних дел фактически отнимает у потенциального правительства 16 голосов, возникает вопрос к остальным партнерам - видят ли они другие возможности, добавил Кариньш.

Он считает, что предложенное им распределение сфер ответственности в правительстве включало приоритеты всех партий и было сбалансированным.

"Теперь вопрос в том, можно ли создать другую модель. Я продолжу переговоры до завтрашнего дня", - сказал Кариньш.

На его взгляд, партиям по-прежнему не хватает сотрудничества и готовности идти на компромиссы.

Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), "KPV LV", "Для развития/За" и национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.