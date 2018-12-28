ТОП - 5: Самые парадоксальные идеи о будущем Латвии

1. Экономист Даунис Ауэрс:

Латвия никогда не будет Гонконгом. И ... это хорошо.



Ассоциированный профессор ЛУ Даунис Ауерс ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Ассоциированный профессор ЛУ Даунис Ауэрс, в прошлом году возглавивший аналитический центр "Certus", экономист и специалист специалист в области урбанистики.

Убежден, что именно крупные города определяют темпы развития цивилизации сегодня, а в будущем их роль только возрастет. Увы, по прогнозам уже к 2030 году ни один из 25 крупнейших городов мира не будет расположен в Европе, что отразится на экономике.

Центр мировой экономики сместится к Тихому океану, Европа и западные ценности не будут образцом для подражания, а в Африке уже в 2050 году будет жить в четыре раза больше людей, чем на европейском континенте.

По прогнозам, к 2050 году больше всех увеличит свою долю в мировом ВВП Индия, возрастет доля Китая, ожидается рост экономики Индонезии и Малайзии, а доля США и стран ЕС в мировом ВВП снизится. Стремительный рост прогнозируют и не только.

Что это значит для будущего Латвии? Уже сегодня наш человеческий капитал и потенциал развития отстает на порядок: агломерации Риги и Гонконга - население на сопоставимых по размеру территориях, соответственно, 1,2 млн и 120 млн человек.



Что же делать? Не стремиться стать "Гонконгом", а развивать региональное сотрудничество между странами Балтии, а также с ближайшими центрами региона - Варшавой и Берлином. Огромный толчок развитию такого сотрудничества даст Rail Baltic, это - наш шанс на будущее.



2. Андрис Страздс:

Так богато, как сейчас, мы еще никогда не жили!..

Андрис Страздс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Советник Банка Латвии экономист Андрис Страздса также неизменно подчеркивает важность для будущего Латвии и всех балтийских стран скорейшую реализацию проекта "Rail Baltica", ведь для Риги и региона новая магистраль - путь к интеграции в экономику ЕС.



К тому же успех проекта "Rail Baltica" имел бы и символическое значение, показав способность стран Балтии к сотрудничеству: как-никак пока у нас с этим не очень, приоритетными для каждой из балтийских стран оказывались национальные, а не общие интересы.



У Риги и Латвии уже есть важное конкурентное преимущество - крупнейший в регионе аэропорт. Скоростные поезда привлекательность региона приумножат. Ведь в современном мире расстояния больше не измеряются в километрах - а измеряются в часах и минутах пути.

Еще Андрис Страздс убежден, что никогда прежде уровень жизни и всего человечества, и латвийцев не был так высок, как в наши дни. И речь совсем не о доступности среднему классу хороших машины и самых крутых телефонов...