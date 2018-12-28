ТОП - 5: Самые парадоксальные идеи о будущем Латвии
Каким будет место Латвии в меняющемся мире - через десять, двадцать и более лет? Что случится с мировой экономикой, со страной, с нами? Как технологии изменят общество и человека? В год 100-летия Латвии идей и прогнозов звучало много. Русский TVNET представляет самые интересные.
1. Экономист Даунис Ауэрс:
Латвия никогда не будет Гонконгом. И ... это хорошо.
Ассоциированный профессор ЛУ Даунис Ауэрс, в прошлом году возглавивший аналитический центр "Certus", экономист и специалист специалист в области урбанистики.
Убежден, что именно крупные города определяют темпы развития цивилизации сегодня, а в будущем их роль только возрастет. Увы, по прогнозам уже к 2030 году ни один из 25 крупнейших городов мира не будет расположен в Европе, что отразится на экономике.
Центр мировой экономики сместится к Тихому океану, Европа и западные ценности не будут образцом для подражания, а в Африке уже в 2050 году будет жить в четыре раза больше людей, чем на европейском континенте.
По прогнозам, к 2050 году больше всех увеличит свою долю в мировом ВВП Индия, возрастет доля Китая, ожидается рост экономики Индонезии и Малайзии, а доля США и стран ЕС в мировом ВВП снизится. Стремительный рост прогнозируют и не только.
Что это значит для будущего Латвии? Уже сегодня наш человеческий капитал и потенциал развития отстает на порядок: агломерации Риги и Гонконга - население на сопоставимых по размеру территориях, соответственно, 1,2 млн и 120 млн человек.
Что же делать? Не стремиться стать "Гонконгом", а развивать региональное сотрудничество между странами Балтии, а также с ближайшими центрами региона - Варшавой и Берлином. Огромный толчок развитию такого сотрудничества даст Rail Baltic, это - наш шанс на будущее.
2. Андрис Страздс:
Так богато, как сейчас, мы еще никогда не жили!..
Советник Банка Латвии экономист Андрис Страздса также неизменно подчеркивает важность для будущего Латвии и всех балтийских стран скорейшую реализацию проекта "Rail Baltica", ведь для Риги и региона новая магистраль - путь к интеграции в экономику ЕС.
К тому же успех проекта "Rail Baltica" имел бы и символическое значение, показав способность стран Балтии к сотрудничеству: как-никак пока у нас с этим не очень, приоритетными для каждой из балтийских стран оказывались национальные, а не общие интересы.
У Риги и Латвии уже есть важное конкурентное преимущество - крупнейший в регионе аэропорт. Скоростные поезда привлекательность региона приумножат. Ведь в современном мире расстояния больше не измеряются в километрах - а измеряются в часах и минутах пути.
Еще Андрис Страздс убежден, что никогда прежде уровень жизни и всего человечества, и латвийцев не был так высок, как в наши дни. И речь совсем не о доступности среднему классу хороших машины и самых крутых телефонов...
Об этом свидетельствует стремительный рост грамотности населения, снижение детской смертности, другие критерии. Средний класс в развитых странах на собственном опыте ощутил рост благосостояния. Тем не менее, многие - в том числе в Латвии - недовольны своим уровнем жизни.
Мы частенько повторяем: когда же, наконец, мы будем жить, как в Швеции, Финляндии, Швейцарии... Когда социальные гарантии в Латвии будут, как в богатых странах "старой" Европы!.. По мнению Андриса Страздса, любой ценой нам догонять их как раз и не надо. С высоким социальным стандартом гарантий все не так просто.
Хоть Европа и остается неким "раем благосостояния", но какой ценой поддерживается высокий стандарт потребления?.. В Европе живет порядка 10 процентов населения планеты, но европейцам "достается" более половины всех существующих в мире пособий и социальных выплат. "Социалку" часто выплачивают ... за счет внешних долгов и кредитов.
Если думать о долгосрочной перспективе, то Латвии не следует идти по такому пути, подражая "богатым" странам. По мнению Андриса Страздса, рост социальных расходов у нас должен быть пропорционален росту объемов экономики, а никак не опережать его.
3. Гирт Рунгайнис:
Как заманить к нам умных и богатых?
Инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис известен резкими заявлениями, вызывающими град критики. Уверен, что на карте больших инвестиций Латвии сегодня нет.
Мечты о миллионных и миллиардных инвестиций нам надо оставить. Скорее всего перемен столь же стремительных, как, например, в Сингапуре, у нас в ближайшие годы не произойдет.
Но у Латвии есть и очевидные плюсы: в маленькой стране силы инерции не велики, и при желании перемен можно добиться достаточно быстро. Но экономика может рассматривать как ресурс для инвестиций накопления собственных жителей и местных предприятий.
Речь идет о суммах, порядка 1 миллиарда евро, и эти накопления растут: население стареет, и чем старше люди становятся, тем более они склонны копить, а не тратить.
Кроме того, нам надо создавать инфраструктуру для инвестиций - деньги частных пенсионных, так и фондов рискового капитала к нам вполне могут прийти.Чтобы это произошло, Латвия должна стать привлекательной для тех, кто с такими финансовыми инструментами работает.
И сама Рига, и тяготеющий к ней регион должны стать местом, удобным для жизни умных и богатых людей. Безопасность, комфортные квартиры и гостиницы, хорошие рестораны с адекватными ценами и толерантность - вот и все, что нужно.
Латвия ХХI века могла бы стать местом созидания, обработки и транзита больших массивов данных, информации и идей.
Надо поставить себе амбициозные и конкретные цели: Риге войти в ТОП-10 самых комфортных для жизни городов, а также в ТОПы-10 городов, интересных для гурманов и студентов, значимых в культурном туризме, надо развивать аэропорт "Рига".
Увы, пока что Рига не работает в этом направлении, городская власть в непрерывной конфронтации с государством.
4. Кардиохирург Андрис Эрглис: "Сколько народу нужно Латвии?.."
Демографы бьют тревогу по поводу массового исхода населения: к 2050 году Латвия может потерять еще 300 000 своих жителей, которые покинут страну. Как вернуть уехавших? И что сделать, чтобы молодежь из Латвии не уезжала?
Эти вопросы волнуют не только демографов и экономистов. У каждого есть своя точка зрения на проблему. Неожиданным видением ситуации на форуме «Формула Латвии - 2050. Сценарии развития» поделился известный хирург.
Кардиолог Андрис Эрглис выступил с парадоксальным, на первый взгляд, заявлением: а сколько народу вообще Латвии нужно, чтобы развиваться и стать процветающей страной?..
Может быть, нужно не так уж и много?.. Свою позицию он аргументировал тем, что в "золотые времена", в 30-е годы прошлого века в Латвии проживало всего 1,9 млн человек. Так, может быть, и сегодня бы нам такой численности населения хватило?..
5. Люди и роботы: как технологии меняют нашу жизнь?
По прогнозам футурологов и отраслевых специалистов 40 процентов существующих ныне профессий к 2050 году будут полностью автоматизированы и просто-напросто исчезнут.
Уже сегодня роботы "работают" в самых разных сферах - как военных, так и сугубо мирных. Они обладают искусственным интеллектом, отвечаю на вопросы клиентов банков, берут на себя рутинную работу, и даже... катаются на горных лыжах.
Не так давно человекообразный робот по имени София даже... получила гражданство одного арабского государства. София произвела фурор, выступая в ООН, она выступает в теле-шоу и дает интервью.
Говорят, в одном из них дева-робот уже пообещала возглавить восстание машин и... уничтожить человечество. Страшно, аж жуть!..
Роботы уже реально конкурируют с людьми за рабочие места. Но влияние технологий на нашу жизнь куда как шире. Как сказал теолог Юрис Цалитис, интернет и социальные сети меняют ткань общества: чтобы чувствовать принадлежность к сообществу, сегодня уже не обязательно ходить в церковь или петь в хоре...