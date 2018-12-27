Прогулка по Цесису завершилась для пьяной несовершеннолетней девушки в полиции

Прошедшей ночью сотрудники полиции в Цесисе в общественном месте обнаружили несовершеннолетнюю девушку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство ЛЕТА.
Алкометр показал, что в ее выдохе содержится 1,19 промилле алкоголя.
Полиция напоминает, что несовершеннолетним лицам запрещено употреблять алкоголь, а другим лицам запрещено давать алкогольные напитки подросткам, не достигшим совершеннолетия.
В праздничное время полиция обещает проводить усиленные проверки в общественных местах.
В полиции отмечают, что за прошедшие дни в Видземе за рулем транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 20 водителей, несколько из которых ехали без прав.
У шести водителей алкометры показали более двух промилле, а у одного было констатировано даже 3,22 промилле.
Всем водителям были составлены протоколы административного нарушения.