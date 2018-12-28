"Самая желанная женщина XX века" подарила поклонникам рождественский стриптиз

На видео 39-летняя британка, облаченная в шапочку Санты, кружевные красные трусики и кокетливо перевязанная бантом вместо бюстгальтера, под праздничную музыку исполняет шаловливый танец, по окончании которого скидывает с себя накидку и остается топлес.