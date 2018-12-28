Пт, 28.12.2018
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"Самая желанная женщина XX века" подарила поклонникам рождественский стриптиз
Мужчины, не умрите!

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ФОТО: instagram.com/iamkb

Популярная британская актриса и модель Келли Брук поздравила своих подписчиков с новогодними праздниками откровенным танцем. Пикантный ролик красотка, которую называют "самой желанной женщиной XX века", опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео 39-летняя британка, облаченная в шапочку Санты, кружевные красные трусики и кокетливо перевязанная бантом вместо бюстгальтера, под праздничную музыку исполняет шаловливый танец, по окончании которого скидывает с себя накидку и остается топлес.

Подписчики по всему миру по достоинству оценили зажигательный подарок Келли и засыпали ее сотнями восхищенных комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas 🎄

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